Rachel Sheherazade é expulsa por agressão e Roça é cancelada

O tempo fechou nos bastidores de "A Fazenda 15". Ocorre que a participante Jenny Miranda acusou Rachel Sheherazade de agressão, durante uma discussão que as duas tiveram na manhã desta quinta-feira (19/10). A Fazendeira da semana então foi chamada pela produção para conversar e, na sequência, Rachel foi convocada para prestar esclarecimentos. Na sequência, a jornalista acabou expulsa do programa. A cena que provocou a expulsão será mostrada no programa desta noite.

Nas redes sociais, a possibilidade da jornalista ser expulsa do reality por agressão gerou muita discussão, visto que ela, até então, era a principal favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, muitos fãs da apresentadora reclamaram que ela vinha sendo provocada por Jenny o tempo todo.

Os fãs da loira ficaram ainda mais aflitos, após a Roça desta semana, que se formou ontem, ter sido cancelada pela emissora, o que pode ser mais um indício de expulsão da jornalista. A disputa pela preferência do público estava entre Nadja Pessoa, Kally Fonseca e André Gonçalves.

Briga com Jenny

Na manhã desta quinta-feira (19/10), uma briga quase que generalizada tomou conta da sede de "A Fazenda 15". O motivo? Uma punição causada por Rachel Sheherazade, após a jornalista não ter realizado a tarefa das ovelhas. Enquanto a fazendeira da semana, Jenny Miranda, lia que os peões ficariam 48h sem gás, os demais participantes logo começaram a atacar a ex-apresentadora do SBT.

Mas, a polêmica começou horas antes, enquanto Jenny delegava as tarefas da semana. Rachel já havia se recusado a retirar o lixo novamente, pois esta havia sido sua última tarefa, e ela se disse cansada por conta do peso carregado. Jenny então pediu que ela fizesse as ovelhas, e Rachel declinou do pedido novamente e as duas começaram a discutir.

Sem medo de ir para a Roça direto, através da indicação da fazendeira, Rachel Sheherazade peitou Jenny Miranda. "Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?", disparou a jornalista contra a mãe de Bia Miranda.

Punição

Em outro momento, as duas começaram a discutir novamente, após a casa ser oficialmente punida por causa de Rachel. Neste momento, Jenny Miranda ameaçou expulsar Rachel do quarto, para que ela dormisse na sala. A apresentadora não ficou quieta e logo revidou: "Você vai me mandar dormir na sala? Ha ha ha", debochou a paraibana.

Enquanto isso, Jenny continuou ameaçando: "Vamos ver se você não vai ficar sem cam", avisou. E Rachel revidou: "Eu durmo com você", disse a jornalista sobre sua estratégia a ser adotada, caso fique realmente sem cama.