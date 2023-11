Os fãs do grupo mexicano RBD precisaram esperar pelo menos uma hora para o show do grupo nesta sexta-feira (10/11) no estádio Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, após o telão do estádio apagar por completo. O problema ocorreu na introdução da primeira música e fez com que o show fosse parado.

Nas redes sociais, fãs criticaram o problema e relataram o tempo que levou para a a luz retornar e o começo do show. Nenhum integrante do grupo estava no palco quando tudo ocorreu e os fãs precisaram aguardar para ver o grupo.

mas a gente dá o nomeeee pic.twitter.com/9nQgeJD3qa — Thay (@thayoliveira) November 11, 2023

é isso acabou o show até a proxima pessoal pic.twitter.com/oiOh3v02li — gui (@rbd3d) November 10, 2023

Até o momento, a administração do estádio não se manifestou publicamente sobre o que pode ter causado a queda de energia. Ao jornalista José Norberto Flesch — conhecido por antecipar anúncios de shows no Brasil —, o estádio Nilton Santos afirmou que não foi uma queda de energia e sim um problema técnico da produção do show. A informação foi confirmada posteriormente pela produtora Live Nation ao jornalista.

Falei com a produção do Estádio Nilton Santos.



“Não teve nenhum problema de energia no Estádio durante o show do RBD, a produção do show enfrentou problemas técnicos”. — José Norberto Flesch (@jnflesch) November 11, 2023

Falei com a Live Nation Brasil sobre o problema no início do show do RBD:



“Tivemos um problema técnico que atrasou o início do show, mas já foi reestabelecido”. — José Norberto Flesch (@jnflesch) November 11, 202

Falta de luz no Engenhão

Recentemente, o estádio passou por um problema de falta de luz. No final de outubro, a partida entre Botafogo e Athletico Paranaense precisou ser suspensa e posteriormente adiada após a falta de luz no estádio.

O jogo sofreu com três paradas distintas na data com a queda de energia e o primeiro tempo passou dos 60 minutos jogados. A partida até retornou, mas duas outras quedas de energia fizeram a partida ser paralisada por completo. O restante da partida foi jogado no dia seguinte.

Vale lembrar que este é o segundo show do RBD no Rio de Janeiro, na turnê de reencontro do grupo, que ocorre após 15 anos da última visita deles ao Brasil. O grupo faz ainda seis shows em São Paulo.

O Engenhão também será utilizado no próximo fim de semana, nos dias 17, 18 e 19 de novembro para os shows da cantora Taylor Swift, que também se apresenta em três datas posteriores em São Paulo (24, 25 e 26).