Paramount+ divulga trailer de documentário dos 40 anos de 'Thriller'

Na última quinta-feira (9/11), a Paramount+ divulgou o trailer oficial do documentário Thriller 40. O longa comemora o aniversário de 40 anos de Thriller, sexto álbum de estúdio de Michael Jackson e também um dos discos mais vendidos da história. A produção traz momentos dos bastidores de criação e depoimentos de grandes artistas.

Confira o trailer:

Com direção de Nelson George, o documentário levará os fãs a uma viagem no tempo do processo criativo do disco, além dos curtas-metragens que o acompanham e ajudaram a redefinir o formato dos videoclipes da época e que perdura até hoje.



A produção ainda traz depoimentos de grandes artistas da música e do entretenimento como Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell e John Landis. Na prévia divulgada, os artistas falam do álbum e o impacto que ele tem até hoje.Thriller 40 estreia na Paramount+ em 2 de dezembro.