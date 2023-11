Vitória Strada confessa qual é o seu brinquedo erótico preferido

Vitória Strada abriu o jogo sobre a vida íntima, e surpreendeu ao confessar que é adepta do uso de vibradores. Durante entrevista ao podcast PodDelas, nesta última quarta-feira (8), a atriz, que está solteira há alguns meses, contou que possui uma série de modelos.

Sem papas na língua, a artista afirmou que o seu favorito é um sugador de clitóris, e assegurou que o modelo é essencial para toda mulher que busca sentir prazer. "Eu uso vários. Eu adoro vibrador. Sou muito a favor do vibrador. Sugador toda mulher tem que ter um, tinha que ser, tipo, questão de saúde pública. É sério. Tem vários tipos de sugador", disse.

Vitória Strada, contou que já até ganhou um vibrador que pode ser utilizado dentro da calcinha, com utilização de um controle, mas não chegou a arriscar, pelo item ter vindo com defeito. "Eu ganhei um, só que o meu não está funcionando. Vou ter que devolver para a loja e reclamar. Veio estragado", brincou.

Em tempo, Vitória Strada está solteira desde o fim do noivado com Marcella Rica, anunciado em julho. As duas, que assumiram o relacionamento em dezembro de 2019, noivaram nos dois anos seguintes, mas não sustentaram o romance.

