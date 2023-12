Censo 2022: Pará tem mais pardos e Rio Grande do Sul mais brancos

Pela primeira vez, o Brasil se declara mais pardo do que branco, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22/12). Ao todo, 92,1 milhões de pessoas (45,3%) se declararam pardos, enquanto que 88,2 milhões (43,5%) se declararam brancos.



Entre as regiões, o Norte é o que tem o maior percentual de pardos, com 67,2% da população. Já o Sul é a região com mais brancos (72,6%). O Nordeste é o que tem o maior percentual de pretos (13%), mas pardos também são maioria (59,6%).

Já entre os estados, o Pará é o mais pardo, com 69,9% da população, assim como em 2010 quando tinha 69,52% de pardos; e o Rio Grande do Sul, o mais branco, com 78,4%, superando Santa Catarina, que ocupava a posição em 2010. A maior proporção de pretos segue sendo na Bahia, com 22,4% da população.

De acordo com o Censo, os pardos são maioria em 58,3% dos municípios. O município com maior percentual de pessoas pardas é Boa Vista do Ramos (AM) com 92,7%, seguido de São João da Ponta (PA), com 87,4%, e Tracuateua (PA), também com 87,4% de pardos.



Veja composição dos estados

Dados Censo 2022 por estados (foto: IBGE/ reprodução)

