Repatriação

Interpol recupera livro raro levado do Museu Emilio Goeldi, no Pará, há 16 anos Publicação foi apreendida pela aduana argentina e já foi repatriada; a obra "Reise in Chile und auf demAmazonstrome" (Viagem no Chile, Peru e no Rio Amazonas) é referência no conteúdo sobre expedições na América do Sul no século 19