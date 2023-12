Saiba qual é a cidade brasileira com mais indígenas

Uiramutã, localizado em Roraima, é o município com maior proporção de pessoas indígenas no Brasil. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22/12), dos 13.751 moradores, 96,6% se autodeclaram como povo originário. Em seguida, aparecem Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, com 96,2%, e São Gabriel da Cachoeira, também no Amazonas, com 93,2%.

Uiramutã fica na fronteira com Essequibo — região que é controlada pela Guiana e que está sendo disputada pela Venezuela. O município também abrange a terra Raposa Serra do Sol, uma das maiores reservas indígenas do país. Algumas das etnias que vivem na região são: Macuxi, Ingarikó, Wapichana, Taurepang e Patamona.

Em números absolutos, os três municípios com maior presença de indígenas foram Manaus (AM), com 71,6 mil, São Gabriel da Cachoeira (AM), com 48,2 mil e Tabatinga (AM), com 34,4 mil.

Além disso, de acordo com o IBGE, 1,7 milhão de pessoas se declararam indígenas no Brasil. Se comparado com 2010, o índice subiu de 0,5% para 0,8%, representando um aumento de 89% da população indígena. “Desde o Censo Demográfico de 1991, percebe-se mudanças na distribuição percentual por cor ou raça da população, com o aumento de declaração por cor ou raça parda, preta e indígena, decréscimo para a população branca”, explica Leonardo Athias, analista do IBGE.

População mais parda

Ainda segundo IBGE, pela primeira vez, desde 1991, a maior parte da população brasileira se declara como parda. Segundo dados do Censo 2022, 92,1 milhões de pessoas (45,3%) se declararam pardos, enquanto que 88,2 milhões (43,5%) se declararam brancos. Também houve um salto da população preta e indígena, com crescimento de 42,3% e 89%, respectivamente.

O Censo constatou que a participação da população branca caiu de 47,7% em 2010 para 43,5% em 2022. Já a população amarela teve uma considerável redução, com a participação recuando de 1,1% para 0,4% — retornando a patamares de 1991 e 2000.

O Censo também mostrou que a população parda em 2022 era maioria em 3.245 municípios (58,3%). Mais da metade desses municípios (53,0%) estão no Nordeste. Ainda nesse sentido, o município com maior percentual de pessoas pardas é Boa Vista do Ramos (AM), com 92,7%, seguido de São João da Ponta (PA), com 87,4%, e Tracuateua (PA), também com 87,4% de pardos. Os dez municípios com maior proporção de pessoas pardas estavam no Amazonas, Pará e Maranhão.