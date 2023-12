Família de mãe e filho envenenados presta depoimento em Goiânia

A principal suspeita é a de que o envenenamento de Leonardo Pereira Alves e da mãe dele, Luzia Tereza Alves, teria sido cometido pela advogada Amanda Partata - (crédito: Reprodução/Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A família de Leonardo Pereira Alves e da mãe dele, Luzia Tereza Alves, presta depoimento nesta terça-feira (26/12), em Goiânia. Mãe e filho morreram envenenados no dia 17 de dezembro. A principal suspeita é que o crime teria sido cometido pela advogada Amanda Partata. Foram ouvidos o ex-namorado de Amanda, a irmã e a mãe dele.

Conforme as investigações, a mulher estaria se sentindo rejeitada depois do término do namoro dela com o filho de Leonardo. Amanda passou por audiência na quinta-feira (21/12). Ela nega a autoria do crime.

Na semana passada, Amanda chegou na casa dos ex-sogros com alimentos diversos para um café da manhã. Em casa, estavam Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado, Luzia Tereza Alves, avó do ex-namorado, e o marido de Luzia. Apenas o último familiar não comeu os alimentos trazidos pela advogada naquela manhã.

Cerca de três horas depois, Leonardo e Luzia passaram a sentir dores abdominais, bem como terem vômitos e diarreia. Os dois foram internados Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, porém não resistiram.

A Polícia Científica tenta descobrir qual foi a substância ingerida pelas vítimas. O que se sabe, porém, é que as mortes não ocorreram por intoxicação alimentar. Se essa fosse a causa, levaria mais tempo para elas morrerem, devido ao tempo de incubação das bactérias.