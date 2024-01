Três morrem em explosão seguida de desabamento em Aracaju

Uma explosão, seguida de desabamento, de uma unidade residencial de Aracaju (SE) deixou três pessoas mortas e 14 feridas, na manhã deste domingo (31/12). De acordo como Corpo de Bombeiros, a explosão teria acontecido devido ao vazamento de gás de um botijão. As buscas por feridos nos escombros começaram no domingo e ainda acontecem na manhã desta segunda-feira (1º/1).

O acidente foi na Avenida João Ribeiro, no Bairro Santo Antônio. Cerca de 40 bombeiros fazem buscas no local, segundo informações do g1. Foi necessário ancorar o imóvel com estacas para evitar que novas áreas desabem.

O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, são três vítimas em óbito; uma vítima em estado grave encaminhada para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse); uma vítima sob cuidados médicos transportada pelo Samu; e 12 vítimas atendidas pelo Samu e liberadas no local.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que quatro pacientes foram admitidos no Huse após atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): um jovem de 18 anos, uma mulher de 59, um homem de 60 em estado grave e uma criança de oito anos que recebeu alta hospitalar.

De acordo com a Secretaria de Aracaju, a Defesa Civil avalia a estrutura do imóvel e monta abrigo temporário para suporte das equipes de resgate. O Correio tenta contato com a instituição.