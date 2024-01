Chuvas em Minas deixam 5 mortos e 70 desabrigados, diz Defesa Civil

Cinco pessoas morreram, 70 estão desabrigadas e 667 desalojadas devido às fortes chuvas que afetam Minas Gerais desde setembro, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado. Atualmente, 24 cidades mineiras têm condição de emergência decretada por "situações relacionadas à chuva".

Em Contagem, município da Grande Belo Horizonte, choveu 54mm em meia hora — o que representa 15% de toda a precipitação esperada para o mês de janeiro. O temporal aconteceu no domingo (31/12) e atingiu cerca de 60 casas. Na segunda-feira (1º/1), a Defesa Civil entregou 80 cestas básicas, material de limpeza, 35 colchões e 20 cobertores às vítimas da enxurrada.

Em Belo Horizonte, a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Região da Pampulha, teve de ser bloqueada por conta da alta vazão do Córrego Ressaca.

Três mortes foram registradas em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, em 23 de dezembro. Uma mulher e seus dois filhos estavam em um carro quando foram arrastados pela correnteza. Outras duas mortes aconteceram em Cássia e Pedralva, no Sul do estado.

Decretaram situação de emergência as cidades: Conceição dos Ouros, Ponto Chique, Taquaraçu de Minas, Arantina, Diamantina, Formoso, Rosário da Limeira, Santo Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, Monte Sião, Pitangui, Divino, Nova Era, Três Corações, Rio Preto, Guanhães, Cana Verde, Pirapetinga, São José do Divino, Itabirinha, Rio Pardo de Minas, Jampruca, Wesceslau Braz e Capinópolis.

Com informações do Estado de Minas