Delegado dá detalhes sobre morte de jovens mineiros dentro de BMW

O delegado Bruno Effori deu detalhes sobre a morte dos quatro jovens que morreram dentro de um carro de luxo na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Gustavo, de 24 anos, Thiago, de 21, Karlla, de 19, e Nicolas, de 16, foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (1º/1), dentro de uma BMW. A suspeita da polícia é de intoxicação por monóxido de carbono dentro do carro.

"As investigações apontam que não houve morte violenta, não há sinais de violência, e sim de intoxicação por monóxido de carbono produzido pelo próprio veículo. Eles aguardavam de três a quatro horas dentro do carro esperando melhorar os sintomas, saíam do veículo para ir ao banheiro e voltavam para descansar. Sem suspeitarem que era do próprio carro. Estamos aguardando o laudo toxicológico", explicou o delegado durante o programa Encontro, da Rede Globo.

"O monóxido de carbono é incolor e inodoro, você não consegue identificar que está sendo intoxicado. Ele é produzido por meio de uma combustão. Nunca ficar em ambiente fechado em que há aparelhos como aquecedores, que podem provocar essa combustão", complementa.



"Foi o caso desses jovens, que não tiveram ventilação, já que permaneceram dentro do carro fechado e, como havia um rompimento do cano de descarga, ele não saía pelo escapamento da parte traseira e ficava dentro do capô do veiculo. Como eles estavam com o ar ligado, estavam sendo diretamente intoxicados", finaliza.

Os jovens, que eram de Paracatu e de Patos de Minas, em Minas Gerais, chegaram a ser atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Antes da morte, eles chegaram a pensar que estavam passando mal por conta de um cachorro quente que comeram na orla.

A família de uma das vítimas disse que o carro, modelo 320I M Sport, fabricado em 2022, passara, há pouco tempo, por uma customização na exaustão dos gases do motor.