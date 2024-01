Helicóptero desaparecido em Ilhabela: entenda as buscas

Um helicóptero desapareceu no último domingo (31/12), após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte do estado. Havia quatro pessoas a bordo e, segundo informações da Polícia Militar, o último contato com a aeronave, de matrícula PR-HDB, ocorreu às 15h10.

Nesta terça-feira (2/1), as buscas pelo helicóptero no litoral de São Paulo estão sendo feitas pelo Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), especializados em realizar ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo o território nacional. O esquadrão atua, nesta missão, com a aeronave SC-105 Amazonas. A bordo, estão 15 tripulantes especializados, informou a FAB.

A aeronave utilizada pelo 2º/10º GAV possui um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento, mesmo em voos a baixa altitude.

A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, detectando, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar.

“Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR”, finalizou a FAB.