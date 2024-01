Turista americana é resgatada de cárcere privado no Rio de Janeiro

Após denúncias de cárcere privado, uma turista americana foi resgatada de uma casa de luxo no Rio de Janeiro nesta terça-feira (2/1). A residência fica na Estrada do Joá, na Zona Sul da capital fluminense. O resgate foi feito pelo Batalhão de Polícia Turística (BPTur) junto ao 31º BPM (Recreio), acionados pelo Consulado dos Estados Unidos (EUA).

A mulher veio para o Brasil para passar o réveillon, mas foi impedida de voltar ao seu país pelo dono da casa em que se hospedava. Ela teria sofrido agressões do homem e teve seu passaporte escondido por ele.

Sem poder falar ao telefone, a vítima teria mandado mensagens à irmã, que mora nos Estados Unidos. A família, então, entrou em contato com o Consulado dos EUA no Rio, que acionou a Polícia Militar. As informações são do portal g1.

Depois do resgate, a mulher foi levada à Clínica São Vicente, na Gávea. Lá, ela confirmou as agressões. O suspeito, por sua vez, foi levado para a Delegacia de Atendimento ao Turista, na Zona Sul do Rio.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) informou que o homem não ficou preso por ter sido flagrante e que instaurou uma investigação para esclarecer os fatos.