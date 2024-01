BBB24: Veja os primeiros participantes confirmados na Globo

A TV Globo começou a liberar as confirmações dos participantes do "BBB 24". Na tarde desta sexta-feira (5), os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara iniciaram a transmissão revelando quem são os brothers e sisters dos grupos Camarote e Pipoca. Os anúncios estão sendo realizados ao longo da programação da emissora.

Os dois primeiros nomes divulgados no "Big Day" foram os do cantor MC Bin Laden, de 30 anos. Ele é de São Paulo e está no gruo Camarote. O outro nome é a trancista e operadora de caixa Keidy Elin, de 26 anos. Ela é de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e está no grupo Pipoca.

Um novo BBB

Vale lembrar que, ainda hoje, um total de 18 participantes serão divulgados, entre Pipocas e Camarotes. Já o próximo domingo (7) será a vez de divulgar mais 7 homens e 7 mulheres durante o "Fantástico". A partir daí, o público vai decidir entre um homem e uma mulher para entrar na casa.



























Já na segunda-feira (8), os 18 participantes apresentados no "Big Day" escolhem mais seis pessoas, entre as 12 que não foram escolhidas na votação popular realizada no Fantástico. No total, 26 pessoas entrarão na casa.

A 24ª edição do "Big Brother Brasil" estreia na próxima segunda-feira, dia 8, após a novela "Terra e Paixão". A atração está prevista para começar às 22h25, ao vivo.

Matéria em atualização...