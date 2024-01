Ex-assessora de Ana Hickmann rebate acusação de desvio de dinheiro

Após a notícia de que Ana Hickmann teria acusado sua então assessora, Claudia Helena, de participar das fraudes financeiras que envolvem o ex-marido dela, Alexandre Correa, a ex-funcionária da apresentadora se pronunciou. Através de seu advogado, Claudia emitiu um comunicado negando tais afirmações.

"Quanto às acusações formuladas por Ana Hickmann junto ao DEIC, são ilegítimos e inverossímeis", diz um trecho da nota redigida pelo advogado Bruno Ferullo, que foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Nesta sexta-feira (5), começou a circular a informação de que Ana Hickmann estaria suspeitando de uma transferência de R$ 100 mil, ocorrida em 2015, para a conta bancária da ex-assessora. Claudia, por sua vez, esclareceu a origem da quantia em sua conta.

"Com relação ao valor de cem mil reais, depositado através de TED em sua conta bancária, trata-se de uma bonificação que foi paga em função do êxito de novos contratos celebrados, bem como a renovação de contratos pré existentes durante o período de 2010 a 2015. Vale ressaltar que o pagamento em questão fora autorizado expressamente por ambos os sócios da Hickmann Serviços LTDA.", declarou Claudia Helena.

















Braço direito

A nota ressalta, ainda, que Claudia Helena sempre foi muito mais que apenas "assessora" de Ana Hickmann. "Importante destacar que Cláudia exercia muito além da sua função de agente, cuidando das propriedades da apresentadora, inclusive intermediando a contratação de funcionários para as referidas propriedades. Fato este que é de conhecimento de toda a equipe e familiares da referida apresentadora. Cláudia afirma ainda que acredita na Justiça e que todos esses fatos serão esclarecidos", finalizou o advogado.



Claudia Helena atuou como assessora de Ana Hickmann por mais 10 anos e era como o braço direito da apresentadora. As duas deixaram de trabalhar juntas em novembro do ano passado. Na ocasião, a informação do desligamento de Claudia foi confirmada pela própria aos amigos, via WhastApp.