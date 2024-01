Batida entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 25 mortos na Bahia

Um grave acidente na noite deste domingo (7/1) deixou 25 mortos e seis feridos na BR-324, em trecho da cidade do São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador. De acordo com a Brigada Anjos Jacuipenses, que participou do resgate, a batida entre um caminhão e um micro-ônibus aconteceu por volta das 22h30. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Nova Fátima. Entre as 25 vitimas fatais estão sete homens e 17 mulheres, incluindo uma grávida.

De acordo com as informações, o ônibus fazia o trajeto de Guarajuba para Jacobina. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.



A prefeitura de Jacobina lamentou às mortes e decretou luto de três dias no munícipio. "Prefeitura de Jacobina expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente", disse em nota. O município também informou que fará um velório coletivo com previsão de acontecer na sede do Ginásio de Esportes municipal.

