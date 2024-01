Veja momento em que helicóptero da PRF faz pouso forçado

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) caiu durante um resgate no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e atingiu casas próximas à rodovia.



O momento da queda também foi registrado em vídeo por moradores da região. Alguns moradores acabaram se ferindo com a colisão da aeronave com as casas.

Entenda o caso



Uma colisão entre caminhões de minério, seguida de tombamento e incêndio, interdita o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Betânia, região Oeste de BH. De acordo com o corpo de Bombeiros, dois veículos tombaram e há pelo menos três vítimas, que já foram socorridas. A pista está totalmente bloqueada tanto no sentido Rio quanto no sentido Vitória.