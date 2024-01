O que se sabe sobre o helicóptero da PRF que fez pouso forçado em BH

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou fazer um pouso forçado, nesta segunda-feira (8/1), enquanto realizava o resgate de uma vítima de acidente de trânsito. Segundo a corporação, a aeronave perdeu a rotação no momento da decolagem e a tripulação teve que recorrer a manobra de emergência. Não houve feridos devido ao procedimento.

No helicóptero estavam a bordo três tripulantes da PRF, dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima do acidente que foi socorrida e encaminhada por via terrestre para o hospital João XXIII.

Acidente (Pouso de Emergência) com um Agusta AW-119 em Belo Horizonte, na avenida Teresa Cristina. Aparentemente sem feridos na PRF. pic.twitter.com/3BEKhQyYwe — Lito Sousa (@avioesemusicas) January 8, 2024

"A PRF e a Polícia Militar de Minas Gerais estão preservando o local para a apuração do episódio pelos órgãos responsáveis e fará a remoção da aeronave quando autorizados. As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados. A aeronave envolvida na ocorrência está com a manutenção e documentação regular", informou a PRF, em nota.