Abdias do Nascimento é inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

O artista e defensor da população negra Abdias do Nascimento é o novo nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (9/1).

Abdias do Nascimento nasceu em Franca, no interior de São Paulo. Na cidade natal, ele começou a integrar a Frente Negra Brasileira, que realizava protestos em locais públicos e trabalhava na perspectiva de integrar o negro brasileiro.

Ao longo da sua vida, ele foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras. Criou o Movimento Negro Unificado, o Instituto de Pesquisas e Estudos AfroBrasileiros, na PUC de São Paulo, e a Revista Afrodiáspora.

Com a vida política bastante ativa, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 1982, com a bandeira de combate ao racismo. Foi a primeira vez na história que um negro assumiu o cargo com intenção de lutar contra a desigualdade racial e que criou projetos de lei de políticas afirmativas.

Além disso, ele questionou a comemoração de 13 de maio, data da abolição da escravatura, e iniciou o pedido para que 20 de novembro, em que Quilombo dos Palmares morreu, fosse o Dia da Consciência Negra. Recentemente, o presidente Lula sancionou projeto de lei que torna feriado a data.

Na década de 1990, Abdias ocupou a vaga do antropólogo Darcy Ribeiro no Senado, entre 1991 e 1992; e de 1997 a 1999.