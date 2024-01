Mãe dá à luz dentro de Uber e bebê nasce nas mãos do pai, em Belém

Vítima de violência obstétrica na primeira gestação, Elba Maria Carvalho esperou até o momento em que a dilatação estivesse evoluída para procurar o hospital e, assim, tentar evitar violações ou métodos invasivos durante o parto. Mas o nascimento da filha caçula foi bastante inesperado para a mãe, pois a bebê acabou nascendo dentro de um carro de aplicativo, assim que o veículo chegou à frente da maternidade, em Belém, Pará.

Olívia veio ao mundo com o auxílio do próprio pai, Aluízio Jr. Mãe e filha estão bem e vão receber alta hospitalar nesta terça-feira (9/1). Olívia nasceu com 48 centímetros e pesando 3,160 quilos.

"Eu nunca pensei na vida que ela fosse nascer assim. Senti um misto de coisas: foi incrível e muito assustador. Estamos felizes e gratos”, contou Elba, ao portal de notícias g1. A mãe da bebê lembra que o motorista do Uber foi bastante respeitoso e colaborou com o momento. "Ele foi muito colaborativo. Eu vejo tantos casos de passageiros sendo expulsos do carro por causa de motoristas preocupados com a integridade do veículo”, relata Elba.



Aluízio, pai da criança, afirmou que, no momento em que percebeu que não daria tempo de esperar que as enfermeiras trouxessem uma maca, para levar a esposa para dentro da maternidade, ele começou a pensar em como poderia segurar a filha nos braços para evitar que ela caísse. "Era a minha filha que estava nascendo. No início, quando senti ela saindo, eu só quis gritar com os maqueiros e mobilizá-los, mas quando ouvi minha esposa dizendo que não dava tempo, só pensei em como deixar minha filha não escorregar das minhas mãos. Foi aterrorizante, e senti tanta adrenalina que só lembro de ter tentado ser o mais sagaz possível! Eu consegui segurá-la com uma aderência providencial", disse o pai.

De acordo com Elba, a presença do marido foi fundamental. Foi Aluízio que a tranquilizou e orientou a manter a respiração no momento de tensão.