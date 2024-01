Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de tintas em Embu das Artes

Agentes do Corpo de Bombeiros combatem incêndio em uma fábrica de tintas no município de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O fogo começou na noite desta segunda-feira (8/1), após moradores se assustarem com explosões. Até 7h30 desta terça (9/1), o incêndio ainda era controlado por 34 bombeiros e não havia registro de feridos.

O local onde pegou fogo tem cerca de quatro mil metros quadrados e era usado como depósito de produtos químicos e livros de uma empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes notaram haver uma espécie de resina inflamável em produtos armazenados na fábrica. A Defesa Civil de São Paulo suspeita que um curto-circuito causou o incêndio na fábrica.

O Correio tenta contato com o órgão para coletar mais informações sobre o ocorrido em Embu das Artes. No loca, vizinhos da área próxima à fábrica deixaram suas casas e gravaram vídeos que mostram o incêndio seguido de explosões:



19H40 Incêndio em galpão (antiga Aba Motors/material é uma espécie de resina muito inflamável) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100, Oliveiras/Embu das Artes; sem vítimas até o momento, 13 viaturas no atendimento e 34 bombeiros, aguardo informações do local.#193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 9, 2024