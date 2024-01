Redução de fila no SUS para cirurgias eletivas chegou a 72% no último ano

A fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) para realização de exames, consultas e cirurgias eletivas reduziu 72% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, no último ano. Ao todo, mais de 350 mil cirurgias foram realizadas entre março e outubro, por meio do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF).

O Nordeste foi a região com mais procedimentos realizados (38%), seguido do Sudeste (31%). O PNRF foi criado pelo governo federal para otimizar o SUS, já que, por conta da pandemia, a fila para cirurgias eletivas chegou a atingir 1 milhão em 2022.

No ano passado, o ministério disponibilizou R$ 600 milhões para procedimentos como cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, do útero, cirurgia de hérnia e remoção das hemorroidas. Neste ano, o orçamento deve dobrar, de acordo com a Portaria 2.336, de 12 de dezembro de 2023. O recurso de R$ 1,2 bilhão será repassado aos estados e ao Distrito Federal de acordo com o tamanho de cada população, segundo os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inicialmente, o PNRF finalizaria em fevereiro deste ano. No entanto, foi prorrogado até fevereiro de 2025.