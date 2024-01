Vídeo mostra momento de queda de helicóptero em BH

Um vídeo registra o momento exato em que um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) caiu em um rodovia em Belo Horizontes. A aeronave transportava vítimas de um acidente entre duas carretas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (08/1).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

De acordo com a PRF, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência logo após a decolagem. O pouso inesperado aconteceu na Avenida Tereza Cristina, que precisou ficar interditada.

O helicóptero sofreu uma queda de rotação. Segundo a nota da instituição, "A PRF e a Polícia Militar de Minas Gerais estão preservando o local para a apuração do episódio pelos órgãos responsáveis e fará a remoção da aeronave quando autorizados. As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados. A aeronave envolvida na ocorrência está com a manutenção e documentação regular."

Na aeronave estavam o comandante Aurélio Leal, o operador da PRF Lucas Puppim, o copiloto Marlus Paiva, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Júlio Guerra e o enfermeiro Alexsandro Marcos, além da vítima do acidente entre as carretas, que precisou ser levada de ambulância para o hospital.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e investiga as causas do pouso forçado.