Edson Davi: polícia interroga família estrangeira que brincou com menino

Começaram o sexto dia de buscas do menino Edson Davi da Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (4/1). A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizou e conversou com a família argentina que brincou com o menino antes do desaparecimento. Eles não são suspeitos de terem ligação com o desaparecimento.

Edson estava com o pai que trabalha em uma barraca de alimentos na praia, enquanto a mãe levava o irmão para um consulta. A família de estrangeiros foi citada logo no começo das investigações, segundo os pais de Edson, o menino jogava bola quando o pai precisou atender clientes e de distraiu, nesse momento o menino sumiu.

De acordo com as investigações, a delegacia localizou a família de argentinos, hospedados em um hotel da região, e as imagens mostram o pai com os filhos jogando bola com Edson. Logo depois eles vão para o hotel e a criança continua brincando na praia.

Um funcionário de uma barraca vizinha de Edson disse que o menino pediu emprestado uma prancha de bodyboard, mas que ele negou, pois o mar estava perigoso. A polícia disse que o menino fez o pedido mais duas vezes, que também foram negados.

Vídeos de câmeras de segurança mostram Edson perto do mar após brincar com a família de argentinos. Até o momento a polícia não tem indícios que o menino saiu da praia, sozinho ou acompanhado.