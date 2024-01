Concurso Inmetro: período de inscrições para 400 vagas é prorrogado

YR Yasmin Rajab

Inscrições do concurso do Inmetro poderão ser feitas até 5 de fevereiro - (crédito: Site do Inmetro)

Os interessados em participar do concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ainda podem se inscrever. O período de inscrição foi prorrogado para 5 de fevereiro. Basta acessar o site do Idecan, banca organizadora, e preencher o formulário.

A seleção oferta 400 oportunidades nas áreas de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. Desse quantitativo, 100 são de preenchimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva.

Ambas as carreiras exigem nível superior de formação. Para tomar posse, é necessário apresentar diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 8,7 mil.



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, provas discursivas, prova de títulos e experiência profissional, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Os exames serão aplicados na data provável de 16 de abril de 2024, nas cidades de Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.