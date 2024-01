Marinha resgata quatro tripulantes à deriva em Foz do Iguaçu

A Marinha do Brasil resgatou quatro pessoas que estavam à deriva, no Lago Itaipu, próximo ao Iate Clube Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR). Os militares da Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) foram acionados, na noite de terça-feira (9/1).



A equipe de patrulhamento da CFPR mobilizou autoridades por ocasião da Operação “Verão” e da Operação “Iguaçu”. No local, foram encontradas duas embarcações, uma delas já submersa, com o tripulante na água, e outras três pessoas à deriva na segunda. Todos usavam colete salva-vidas e foram resgatados bem.

Em entrevista para a agência da Marinha, um dos resgatados, Rafael Alves, relatou sobre o ocorrido. “O vento virou, e virou do nada, com ondas enormes. E a gente não conseguiu sequer ir à barranca. Felizmente consegui cortar a corda que amarrava as duas embarcações, mas uma delas afundou. Nisso, veio a primeira onda, que aguentamos, mas na segunda já não tivemos o que fazer”, relatou. “Seguimos na embarcação da Marinha, sendo rebocados até a Capitania Fluvial. Eu me criei nesse lago, mas juro que nunca vi uma ventania como aquela ali. Desde os seis anos eu velejo, mas esse vento contra, um vento noroeste, nos surpreendeu muito”, concluiu Rafael.



Ainda de acordo com a Marinha, um dos militares, o segundo-sargento fuzileiro naval Hening, mergulhou para fazer o resgate da vítima que havia caído na água, sendo conduzido para uma lancha de apoio. A embarcação que afundou foi rebocada até a CFRP.