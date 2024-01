Helicóptero que desapareceu no último dia de 2023 é encontrado em SP

A Polícia Militar de São Paulo informou que o helicóptero que estava desparecido havia 12 dias em São Paulo foi encontrado em uma área de mata do município de Paraibuna (SP), nesta sexta-feira (12/1). A aeronave tinha saído da capital paulista rumo a Ilhabela e estava sumida desde 31 de dezembro, com quatro pessoas a bordo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros e do piloto.

????Em andamento???? Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo.



A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

Na aeronave estavam Luciana Rodzewics, de 46 anos, e a filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, ambas moradoras da zona norte de São Paulo. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

O helicóptero com quatro pessoas desapareceu na tarde de 31 de dezembro após entrar em trecho de forte neblina no trajeto entre a capital paulista e o município de Ilhabela, no litoral norte do estado. Vídeo e mensagens enviadas por piloto e passageira reportaram ausência de visibilidade para sobrevoar a serra do Mar e um pouso às margens de uma represa em Paraibuna.

Nas buscas pela aeronave, as autoridades contaram com a ajuda das imagens de câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios (SP). Os registros foram capturados no dia do desaparecimento da aeronave no quilômetro 58 da rodovia, próximo de onde o helicóptero fez pouso e uma antena capturou o sinal de celulares de dois passageiros da aeronave.

A operação também contou com o Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), especializado em realizar ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo o território nacional. O esquadrão atuou, nesta missão, com a aeronave SC-105 Amazonas.

A capitão Natália Giovanini, do Comando de Aviação da Polícia Militar, informou que foi necessário utilizar outra aeronave para que os tripulantes da equipe de buscas acessassem o local, que é formado por uma mata densa.

