As imagens foram gravadas no quilômetro 58 da rodovia, no trecho de Paraibuna (SP), próximo de onde o helicóptero fez pouso e uma antena capturou o sinal de celulares de dois passageiros da aeronave - (crédito: Reprodução/X/@redeondadigital) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios, em São Paulo, registraram imagens que podem ser do helicóptero desaparecido desde 31 de dezembro, após decolar com destino a Ilhabela, no litoral norte do estado. Havia quatro pessoas a bordo da aeronave. O vídeo é utilizado pelas autoridades envolvidas na operação de busca do helicóptero, que nesta sexta-feira (12/1) entrou para o 12º dia.

Veja o vídeo:

As imagens foram gravadas no dia do desaparecimento da aeronave no quilômetro 58 da rodovia, no trecho de Paraibuna (SP), próximo de onde o helicóptero fez pouso e uma antena capturou o sinal de celulares de dois passageiros da aeronave. As buscas pelo transporte aéreo desaparecido estão sendo feitas pelo Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), especializado em realizar ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo o território nacional. O esquadrão atua, nesta missão, com a aeronave SC-105 Amazonas. A bordo, estão 15 tripulantes especializados.

A aeronave utilizada pelo 2º/10º GAV possui um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento, mesmo em voos a baixa altitude.

Entre os desaparecidos, estão Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, ambas moradoras da zona norte de São Paulo. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

Uma conversa entre o piloto da aeronave e o responsável pelo heliponto, onde ele deveria ter pousado, indica que o aparelho entrou em uma zona de mau tempo e que a situação estava difícil de ser contornada. O piloto do helicóptero ligou perto das 15h para o heliponto de Ilhabela relatando a dificuldades de cruzar a Serra do Mar — uma região de floresta densa —, na direção de Caraguatatuba (SP), município próximo a Ilhabela. O mau tempo impedia que o aparelho voasse acima das nuvens.