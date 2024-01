Quatro pessoas ficam ilhadas em cachoeira de Minas e são salvas

Três adultos e uma criança de 11 anos de idade foram salvas pelo Corpo de bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de ficarem ilhadas no Parque Nacional da Serra do Gandarela, em Rio Acima, na Grande BH, na tarde desse sábado (13/01).

De acordo com o CBMMG, o grupo teria ficado isolado pelas águas do Ribeirão Viana depois que as chuvas nas cabeceiras das cachoeiras elevaram o nível do ribeirão engolindo a trilha para a Cachoeira do Índio, por onde chegaram.

Por volta das 15h30, os bombeiros foram acionados para socorrer o grupo. O helicóptero Arcanjo 06 foi acionado e chegou a localizar o grupo, mas não conseguiu descer devido ao mau tempo e então acionou uma equipe que seguiu por terra para realizar o socorro.



"Após realizar o reconhecimento do local, os militares das guarnições decidiram entrar na trilha pelo lado da Cachoeira do Viana e, equipados com os Equipamentos de Proteção Individuais apropriados, eles realizaram acesso por uma região de mata espessa. Com a ajuda de um facão, foram abrindo a passagem", informou o CBMMG.

A cerca de 200 metros do início do ponto de partida das buscas, o grupo foi encontrado e com o auxílio dos militares foram conduzidas com segurança, com o auxílio da linha de vida (corda ancorada em uma árvore) para que as vítimas pudessem se escorar durante o percurso íngreme.



O grupo foi resgatado em segurança e conduzidos até o veículo particular, sem ferimentos.