Rio: mulher entra em trabalho de parto e é levada de bote a hospital

As chuvas que estão atingindo o Rio de Janeiro, desde a madrugada deste domingo (14/1), têm infelizmente afetado a vida dos moradores das mais diferentes maneiras. Uma mulher grávida entrou em trabalho de parto durante a enchente e ficou impossibilitada de se deslocar ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte da cidade. Ele precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada de bote pelos militares até a maternidade.

De acordo com o CBMERJ, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não conseguiu acessar o local em que a paciente estava para levá-la em segurança até a unidade hospitalar.

O hospital ao qual a mulher fora levada, teve o subsolo inundado e chegou a ficar seis horas sem energia. Pela manhã, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, foi até o local para ver a situação.

A inundação atingiu consultórios da clínica da família, sala de reunião, estacionamento e a sala de estoque de produtos de limpeza e manutenção predial.

Até o fechamento da matéria, não houve mais informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê.

As regiões mais atingidas pelas chuvas foram justamente a zona norte da capital e a Baixada Fluminense. Até o momento, 11 pessoas acabaram mortas devido a complicações com as chuvas. O prefeito Eduardo Paes (PSD) decretou estado de emergência na cidade, na tarde deste domingo (14/1).