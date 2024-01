Ministério do Desenvolvimento libera R$ 800 por pessoa desabrigada no RJ

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou nesta segunda-feira (15/1) que vai liberar auxílio de R$800 por pessoa desabrigada, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro entre a madrugada de sábado (13/1) e o domingo (14/1).

Por enquanto, o benefício deverá ser liberado somente para quem mora em regiões com situação de emergência reconhecida pelo governo federal — no caso, a capital do Rio de Janeiro. A expectativa é que outras cidades do estado também decretem emergência para ter acesso a recursos federais.

O auxílio a ser liberado para os moradores da capital fluminense se chama Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergências e é conhecido como "auxílio desabrigado".

O Correio tenta contato com o Ministério em busca de maiores informações sobre o benefício.

Bolsa família

Na tarde desta segunda-feira, o órgão também anunciou que deverá adiantar o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que moram em áreas atingidas pelas chuvas. "Equipes técnicas do MDS estão em contato permanente com as autoridades do Rio de Janeiro para prestar o apoio necessário às famílias afetadas pelas chuvas", publicou o Ministério nas redes sociais.

Situação de risco

As fortes chuvas no estado causaram alagamentos em diversos pontos da capital fluminense, que está em estágio 4, o segundo maior na escala de risco. Outros municípios foram afetados, como Niterói, que está em alerta máximo.

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, 29 sirenes em 16 comunidades foram acionadas. Até o momento, pelo menos 12 pessoas perderam as vidas e duas estão desaparecidas: uma mulher em Belford Roxo e um homem que foi arrastado pela correnteza no Chapadão.