Vídeo mostra cavalo-marinho dando à luz a mais de 300 filhotes em aquário

A cena do nascimento de mais de 300 cavalos-marinhos da espécie Hippocampus reidi chamou atenção no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nesta terça-feira (16/1). Esta foi a primeira vez que a equipe técnica do aquário conseguiu registrar em vídeo o momento final da gestação dos cavalos-marinhos, uma reprodução fascinante e rara no mundo animal, onde o macho é o responsável por conduzir a gravidez, que dura aproximadamente um mês.

Os cavalos-marinhos recém-nascidos são a segunda geração da família criada sob cuidados humanos, com os pais sendo originários da Universidade Federal de Santa Catarina. A espécie em questão tem características singulares, como cabeça alongada e olhos que se movem independentemente, outro ponto de destaque é que os adultos dessa espécie podem atingir até 17cm de comprimento.

Embora tenham nascido em grande quantidade, muitos filhotes não sobrevivem e agora, os esforços dos técnicos se concentram em aumentar a taxa de sobrevivência dos recém-nascidos, o que representa um passo crucial para a preservação da espécie, que não pode ser reintroduzidos na natureza.