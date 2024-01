RJ: Castro recebe lideranças para criar ações de combate às chuvas

Frente aos desafios enfrentados nos últimos dias no Rio de Janeiro em decorrência do grande volume de chuvas, o governador do estado, Cláudio Castro (PL), recebeu nesta terça-feira (16/1) lideranças para debater a recuperação de municípios atingidos. As chuvas já fizeram 12 mortos no Rio e na Baixada Fluminense.



Entre as medidas do comitê de chuvas está a criação de um grupo técnico para se juntar às equipes já existentes de auxílio às cidades que ainda não conseguiram construir planos de emergência ou pedidos de decretação do estado de emergência.

“Eles ficarão à tarde aqui, construindo esses planos a várias mãos, para que cada cidade não fique naquele processo que a burocracia, às vezes, nos impõe do vai e vem. Essa reunião foi para quebrar os muros e degraus que fazem com que as coisas, na prática, não andem”, disse o governador.



Castro informou que os núcleos estão unidos em prol de um objetivo em comum, que é ajudar as pessoas impactadas pelas chuvas e planejar que situações como essa não aconteçam no futuro.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, presente na reunião, enfatizou que o apoio a estados e municípios é uma recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O que fizemos aqui, sob a liderança do governador Cláudio Castro, foi ouvir os prefeitos. Estamos, hoje, quase concluindo o reconhecimento das situações de emergência”, apontou o ministro.



“Os governos federal, estadual e municipal agora estão unidos para os planos de ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução no Rio”, comunicou Góes. “Vamos continuar convivendo, com mais intensidade e frequência, com questões de eventos em razões às mudanças climáticas, e precisamos, ao mesmo tempo, atuar na resposta e na prevenção deles.”

Participaram, ainda, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) substituto, Osmar Almeida Júnior, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, além de prefeitos de municípios do Rio.

