Homem é visto saindo da casa de sócio de galeria na noite do assassinato

Dono de galeria de arte de Nova York é encontrado morto no Rio de Janeiro - Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira - (crédito: Reprodução/Rede Sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Imagens de uma câmera de segurança da empresa Gabriel flagraram a chegada e saída de um homem à casa do americano Brent Sikkema, de 75 anos, que morreu no sábado (13/1) no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O homem ficou cerca de 15 minutos no local e, na saída, tirou luvas e guardou no bolso. Brent era sócio de uma galeria de arte em Nova York (EUA). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.

Sikkema era sócio proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova York, a Sikkema Jenkins & Co. Ele foi encontrado com perfurações de arma branca, como facas, tesouras, estiletes e chaves de fenda, pelo corpo. De acordo com a investigação, a arma não estava na casa de Brent.

As investigações da DH pegaram imagens de cerca de 13 câmeras de segurança da Rua Abreu Fialho, onde há parte da Chácara do Algodão, tombada na década de 1980, onde Brent tinha uma casa. Segundo a polícia, ainda não há um principal suspeito.

A casa fica em uma região com ateliê de outros artistas como Beatriz Milhazes, Adriana Varejão e Gabriela Machado. Brent vinha ao Brasil com frequência e era dono da casa há mais de 10 anos.

O corpo de Brent será transladado para os Estados Unidos.