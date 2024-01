Dono de galeria de arte em Nova York é encontrado morto no Rio

Sócio de uma galeria de arte de Nova York, nos Estados Unidos, o empresário Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15/1), com perfurações de arma branca. Sócio da Sikkema Jenkins & Co, o empresário estava em seu apartamento, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou que fez uma perícia no apartamento da vítima. O corpo de Brent Sikkema foi removido pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio, para exames. A morte do empresário do ramo artístico é investigada pela Delegacia de Homicídios do Rio. Investigadores vão ouvir testemunhas e estão em busca de mais informações para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo crime.

Norte-americano, Brent Sikkema fundou a galeria de arte em 1991, com o nome de Wooster Gardens, em referência à sua localização original, na Wooster Street, em Nova York. Em 1999, o espaço de exposições foi ampliado, com a mudança para o local atual, na 22nd Street.

A galeria de arte abre espaço para exposições de pinturas, ilustrações, instalações, fotografia e esculturas, já brigou nomes como Kara Walker e Sheila Hicks, bem como fotógrafos em crescimento, incluindo Nikki S. Lee e Deana Lawson.