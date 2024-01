PRF restringe circulação de veículos pesados em 20 dias de 2024

Em portaria publicada nesta quarta-feira (17/1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o calendário de restrições para o tráfego de veículos pesados em rodovias de pista simples. A medida publicada no Diário Oficial da União (DOU) é válida Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), como caminhões-cegonha. Entram na lista de restrições 20 dias de feriados e celebrações em 2024.

Segundo a resolução, serão restringidos os veículos que excedam pelo menos uma das dimensões previstas: 2,6 metros de largura, 4,40m de altura, comprimento total de 19,80 metros e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de até 58,5 toneladas. O objetivo da restrição é evitar o aumento de acidentes nos feriados.

O tráfego ficará limitado durante o carnaval, de 9 a 14/2, entre quinta (28/3) e domingo de páscoa (31/3), além do feriado e ponto facultativo de Corpus Christi (29 e 30/5 e 2/6). No segundo semestre do ano, a restrição vale para o feriado da proclamação da república (15 e 16/11). Os dias 24 e 25 de dezembro, bem como 31 de dezembro e 1º de janeiro, também aparecem na lista. Apenas Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima não vão ter nenhuma data de restrição.

Em Rondônia, o tráfego em pistas simples será controlado somente no natal e ano novo. Já na região nordeste, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte terão mais datas, com as restrições nos dias 21, 22 e 24 de junho, período de festas juninas.