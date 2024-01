Uma pessoa morre e hospitais ficam alagados após temporal no Sul

Tempestades no Rio Grande do Sul provocaram uma morte em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, afirmou a Defesa Civil do estado. As chuvas intensas e fortes rajadas de vento deixaram ainda milhares de pessoas sem água e luz na capital gaúcha. Os temporais começaram na última segunda-feira (15/1) e se estendem até quinta-feira (18/1).

Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, até o início da manhã, foram registradas 30 ocorrências entre quedas de árvores sobre residências e destelhamento no município. As tempestades também ocasionaram queda de energia na capital, que atingiram cerca de 1,2 milhão de pessoas. De acordo com a prefeitura, cinco das seis Estações de Tratamento de Água do (ETAs) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão paralisadas por falta de luz.

Unidades de saúde também foram afetadas. O teto do Hospital São Lucas registrou desabamento do teto em dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a emergência e o Centro de Diagnóstico por Imagem da unidade estão alagados e os 10 leitos SUS estão temporariamente inutilizados. “A emergência SUS está interditada e a equipe está realocando os pacientes internamente. Não há condições de realizar atendimentos”, informou a pasta no X.

No Hospital de Pronto-Socorro, a água invadiu a ala de emergências, de acordo com a Secretaria de Saúde. O vento ainda quebrou vidros do auditório do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, a unidade apresenta pontos de alagamento. Outras unidades, como o Hospital de Clínicas, Instituto de Cardiologia, Centro de Saúde IAPI e o pronto-atendimento da Vila dos Comerciários também foram afetados e permanecem sem energia até a última atualização desta reportagem.

A prefeitura municipal segue tentando restabelecer o fornecimento de água e energia na capital. Até o momento, 66 vias da capital estão totalmente bloqueadas e 53 registram bloqueios parciais.









Nesta manhã, o Correio do Povo liberou o acesso à versão digital do jornal impresso. Devido às tempestades, o veículo não conseguiu imprimir todos os exemplares. “Noite de pavor”, destacou a capa desta quarta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio do Povo (@correiodopovo)





Alertas

Segundo informe do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Porto Alegre teve 76 milímetros de precipitação, mais da metade da média prevista para janeiro, de 110 milímetros. No Aeroporto Salgado Filho, as rajadas de vento chegaram a 89km/h.

A Defesa Civil do RS alerta que as tempestades devem se intensificar e se espalhar por quase todo o território gaúcho nesta quarta-feira (17/1), ventos podem passar de 80km/h. Há risco ainda de queda de granizo e descargas elétricas.

O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB-RS), está reunido com representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Sala de Situação (SEMA-RS) para discutir ações de enfrentamento.