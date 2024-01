Gata viaja 100 km escondida em sofá vendido por tutor

Um profissional da área de TI teve uma surpresa quando recebeu uma mensagem de uma amiga, a qual tinha vendido o sofá de sua casa. "Veio com um brinde", disse a amiga ao lado de uma foto com a gata dele, chamada Malhada.

Tudo ocorreu porque Julio Guilger decidiu vender o sofá e a gatinha se escondeu por engano dentro do móvel. A casa de Julio esstá passando por uma reforma e quando o sofá foi levado para transporte, haviam vários profissionais como eletricista e serralheiro. Malhada, de 11 anos, viajou cerca de km saindo de São Paulo em direção a Campinas.

"É costume dela se esconder quando chega gente nova em casa, mas achei que ela estava no escritório. Mas ela é bem quietinha, nem quando começaram a mexer no sofá ela miou", relatou Julio ao g1.

Assim que descobriu onde a bichinha estava, o tutor teve que organizar uma espécie de operação resgate para levá-la de volta para casa. Sem saber dirigir, Julio teve que pedir para uma amigo dirigir com ele até Campinas. Para tal, ele alugou um carro para o amigo dirigir.

Robson Bravo, amigo de longa data, foi o motorista enquanto a noiva de Julio, Rafaela Yamaki, ficou responsável pelos registros da viagem. "Pô, para uma empreitada dessa tem que ser muito amigo", comentou Julio também.

Ao todo, ele gastou cerca de R$ 250 com o aluguel do carro, combustível e pedágio na viagem até Campinas na noite de terça-feira (16/1). Com isso ele perdeu parte do valor recebido com a venda do sofá, que foi de mil reais.

Malhada está com Julio desde pequena. Ela e outros dois irmãos eram filhotes de uma gata resgatada por ele há 11 anos. Na família dele ainda há um outro gatinho, de 5 meses, que também foi resgatado, e um cachorro.