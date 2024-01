Pizzaria em Balneário Camboriú lança pizza com ouro 24k; saiba o preço

Uma pizzaria localizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, virou assunto nas redes sociais após lançar o sabor “Dubai brasileira”. A pizza é preparada com ingredientes como molho bechamel, queijo parmesão, filé mignon marinado no suco de maçã, coberto com folhas de ouro de 24 quilates comestível e finalizada com trufa negra ralada.

O restaurante divulgou um vídeo, onde mostra a apresentação da pizza. Ela é servida em uma maleta com fumaça com efeito especial. O sabor do tamanho pequeno custa R$ 200,00 e no tamanho médio R$ 350,00, tornando-se a pizza mais cara do Brasil.

“O lançamento do ano: Pizza de ouro 24k. Essa é a Dubai brasileira e ela é cuidadosamente preparada com Molho bechamel , queijo parmesão, filé mignon marinado no suco de maçã, coberto com folhas de ouro 24 k comestíveis e finalizada com trufa negra ralada”, escreveu a pizzaria em um post nas redes sociais.