Turista morre após cai de falésia em praia de Pipa

Uma turista morreu após cair de um quadriculo em uma falésia, na Praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (17/1). Identificada como Ana Carla Silva de Oliveira, de 31 anos, ela era servidora da Assembleia Legislativa de Roraima.

A prefeitura de Tibau do Sul, município onde fica a praia, lamentou o acidente "que envolveu duas turistas de Roraima" e informou que vai instaurar um processo administrativo para apurar o acidente.

De acordo com a reportagem do G1, no local da queda não havia nenhuma sinalização sobre o risco.

Em novembro de 2022, um turista carioca morreu após cair também de quadriciclo no trecho conhecido como Chapadão. No ano passado, irmãs também caíram e uma precisou passar por uma cirurgia.