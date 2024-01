Chuvas no RJ: Queimados entra para lista de municípios em situação de emergência

O município de Queimados, no Rio de Janeiro, entrou para a lista de localidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que caem no estado. Oficializado pela Portaria do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil e publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18/1), o número de localidades sob alerta sobe para oito.

Estão entre os locais em situação emergencial a cidade do Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita e Duque de Caxias.

Críticas de Lula

Na visão do presidente Lula (PT), o estado do Rio falhou em infraestrutura para conter as chuvas. “Quando acontece uma enchente qualquer, o primeiro atendimento sempre é do governo federal e as pessoas sempre precisam do governo federal e o governo federal tem que ajudar, mas, ao analisar o que aconteceu no Rio de Janeiro, nós percebemos que, desde 2013, tem várias obras contratadas para cuidar de morros e córregos e que não foram utilizadas”, disse Lula em discurso nesta quinta-feira (18/1), na Bahia.



O presidente afirma que foram utilizados R$ 1 bilhão de R$ 1,6 bilhão de reais destinados ao investimento em infraestruturas, onde nenhuma obra foi concluída.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes