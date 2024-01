Filho de PM pega arma para mostrar para amigo e pistola dispara

A polícia vai investigar se o subtenente da PM guardou a arma de maneira incorreta e como o garoto, de 14 anos, conseguiu acessar o dispositivo - (crédito: Tom Def/Unsplash) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um adolescente de 16 anos está em estado de saúde gravíssimo após ser acidentalmente baleado na cabeça por um garoto de 14 anos, filho de policial militar. O menino pegou a pistola do pai para mostrar para o amigo, mas a arma estava carregada e disparou. O caso ocorreu na sexta-feira (19/1), no bairro Cosmorana, localizado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar se o subtenente guardou a arma de maneira correta e como o adolescente conseguiu acessar o armamento. A Polícia Civil do estado vai realizar uma perícia na casa do policial militar. A pistola e um carregador com 14 munições foram apreendidas.

Segundo informações do g1, o adolescente baleado foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense. Já o menino que pegou a arma e o pai dele ficaram em estado de choque e também precisaram de atendimento médico.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno.