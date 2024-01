Acidente entre caminhão e kombi deixa oito mortos em Pernambuco

Oito pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma kombi na rodovia PE-50, localizada na Zona da Mata de Pernambuco, na manhã de sábado (20/1). As informações são do g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, em nota encaminhada ao Correio, a colisão envolveu nove vítimas ao todo, sete estavam na kombi e duas no caminhão.

Seis pessoas morreram no local, cinco homens e uma mulher, as outras três vítimas foram socorridas em estado grave pelo Samu e outros serviços de emergência, mas duas delas, um homem e uma mulher, não sobreviveram.

Informações do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) indicam que a kombi envolvida no acidente não tinha multas registradas e estava habilitada para o transporte de passageiros.

O caminhão é um modelo de 2011 e tinha duas autuações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), de R$ 195,23 cada, por "conduzir o veículo sem equipamento obrigatório" e por "conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)".

