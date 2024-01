Trenzinho pilotado por idoso sem habilitação adequada tomba e fere 4 pessoas

Quatro pessoas, sendo um adolescente, ficaram feridas depois que um trenzinho de passeio tombou na cidade de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no fim de semana. O motorista não era habilitado para que pudesse fazer a condução do veículo. Veja o vídeo!

O tombamento aconteceu durante uma manobra de retorno feita de maneira brusca pelo condutor, de 74 anos, num cruzamento da cidade. A parte final dos “vagões” da composição se desestabiliza e tomba. Pelo menos dois desses semirreboques bateram no chão.



Três adultos e um jovem de 13 anos se feriram. O mais grave deles teve um corte profundo na cabeça e, depois de receber os primeiros atendimentos ainda em Carmo do Paranaíba, foi encaminhado para o Hospital Regional, em Patos de Minas. No veículo também estavam crianças, que não ficaram feridas.



A Polícia Militar informou que, durante o atendimento da ocorrência, descobriu que o idoso que guiava o trenzinho era habilitado na categoria B, quando, na verdade, deveria ter CNH categoria E para a condução. Ele também não tinha a documentação do veículo.



O homem foi detido e o trenzinho, apreendido. Nenhum dos feridos corre risco de morte.