Motorista de aplicativo em BH se esquece e leva passageira para própria casa

O motorista de aplicativo Ian Rocha, de Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais, após se esquecer que estava com uma passageira no carro e fazer o caminho para a casa dele. O momento foi registrado por uma câmera no veículo, no último dia 17, mas ganhou a internet após o homem compartilhar o registro, no fim de semana.

Ian está concentrado dirigindo quando, ao olhar pelo retrovisor, se assusta com a passageira. “Uai, tá fazendo um caminho diferente?”, pergunta a mulher. “Eu vim para a casa”, explica ele, já com o controle do portão na mão.

"Desculpa! Estou tão acostumado a fazer esse caminho aqui. Acho que você é minha vizinha”, continua, justificando porque mudou o trajeto sem perceber. “Não é sequestro não, viu?”, brinca com a mulher, que leva o momento com bom-humor.

O vídeo caiu nas graças dos internautas pela sinceridade do motorista. “Modo automático ativado”, escreveu um perfil no YouTube. Nas redes sociais, as imagens serviram de incentivo para que outros motoristas contassem casos parecidos. “Normal, já arranquei a moto sem o passageiro só ouvi a moça gritando ‘moço, moço, tô aqui’”, lembrou um homem.

E, claro, o sotaque mineiro conquistou a web. “'Nó' 17 mil vezes. Laudo: mineiro”, brincou um perfil.

‘Motorista seis estrelas’

Ian Rocha possui um canal na internet chamado ‘Motorista 6 estrelas’, em que dá dicas para os colegas melhorarem o desempenho na profissão. Ele faz parte da Uber desde 2016, além de ser formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Ao começar na profissão, ele passou por apuros, como não conhecer a cidade e ser assaltado. Foi aí que ele teve a ideia do canal. “Tanto a quantidade de motoristas quanto a demanda cresceu. Todo dia tem gente nova, passando todas as dificuldades que eu passei. Então, como já tinha uma experiência, decidi criar o canal”, contou em uma entrevista ao portal especializado “55 content”.

Só no YouTube, o mineiro tem 187 mil inscritos. No Instagram, ele já soma 20 mil. Além de histórias pessoais como motorista, o criador de conteúdo faz vídeos sobre políticas da Uber, casos de outros condutores e com dicas para faturar mais.