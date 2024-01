Após reprovar 3 vezes, homem é preso com ponto e câmera em prova do Detran

Durante uma prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), um homem de 29 anos foi flagrado usando uma microcâmera em sua camisa. O suspeito já havia sido reprovado três vezes no exame. O caso aconteceu em Natal, na última segunda-feira (22/1).

De acordo com o G1, o homem teria pago R$ 1 mil pelo esquema fraudulento. "Ele usava o ponto para ouvir as orientações, a câmera na roupa para filmar a prova e o modem ficava preso por essa cinta bege por dentro da camisa", explicou o delegado Franklin Albuquerque.

A Coordenadoria de Habilitação do Detran informou que já estava monitorando candidatos que reprovaram no teste teórico e depois foram aprovados. Alguns chegavam a passar na prova com até 100% de acerto.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e preso. Depois, passou pela audiência de custódia e deve responder pelo crime na Justiça.

A prova teórica é requisito para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nela costumam ser apresentadas 30 questões e o candidato deve acertar no mínimo 21, ou seja, 70% da prova.