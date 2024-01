Premiado fotógrafo de guerra, André Liohn faz palestra na Olho de Águia

Fotógrafo de guerra especializado no Oriente Médio, André Liohn é o convidado deste mês do projeto Imagem sem fronteiras, na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga. Na tarde desta terça-feira (24/1), ele realiza um debate e uma leitura de portfòlio, além de uma visita à exposição de suas próprias fotografias. Nesta quarta-feira (25/1), às 19h, Liohn apresenta Você não é um soldado, documentário dirigido por Maria Carolina Telles.

O filme narra a trajetória do fotógrafo por coberturas que fizeram dele um dos nomes mais importantes da fotografia de guerra do mundo. Ganhador de prêmios como a Medalha de Ouro Robert Capa do Overseas Press Club e o Word Press, nascido em Botucatu (São Paulo), Liohn se tornou especializado na cobertura de conflitos e foi repórter de veículos importantes, como o The New York Times.

Alguns de seus trabalhos mais conhecidos foram realizados em países como a Lìbia, o Iraque e o Afeganistão. Liohn estava em Mossul em 2016, durante a ofensiva do exército iraquiano contra o Estado Islâmico. Também acompanhou as rebeliões contra o regime do libanês Muamar Kadafi. Recentemente, ele esteve na Ucrânia para cobrir o conflito com a Rússia, iniciado em fevereiro de 2022. “Os conflitos hoje estão mudando drasticamente, assim como a cobertura jornalística de conflitos em campo. Hoje, os exércitos, grupos armados e estados têm muitas formas de estar te observando”, conta o fotógrafo.

Criado pelo fotógrafo Ivaldo Cavalcanti, proprietário da Galeria Olho de Águia, o Imagem sem fronteiras teve início em 2023 com a proposta de trazer alguns dos maiores nomes da fotografia brasileira e internacional. Por lá já passaram Walter Firmo e o sérvio Goran Tomasevic, também conhecido pela cobertura de guerra.



Serviço



Imagem Sem Fronteiras

Conversa e giro fotográfico com o fotógrafo André Liohn. Nesta terça-feira (24/1), a partir das 14h, na Galeria Olho de Águia (CNF 01, edifício Praiamar, loja 12, Praça da CNF, Taguatinga Norte ). Inscrições gratuitas pelo link https://acesse.one/andreliohn

Você não é um soldado

Documentário de Maria Carolina Telles. Nesta quarta-feira (25/1), na Galeria Olho de Águia (CNF 01, edifício Praiamar, loja 12, Praça da CNF, Taguatinga Norte). Bate papo após a sessão e abertura da exposição de André Liohn