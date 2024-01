Rio de Janeiro e Belo Horizonte sofrem com grande volume de chuvas

As grandes chuvas das últimas semanas acenderam um alerta geral em grande parte do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No Rio de Janeiro, a situação de criticidade afeta cerca de 100 mil pessoas, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A quantidade de pessoas desalojadas passa de 27 mil e 1.052 continuam desabrigadas. 12 pessoas já morreram em decorrência de enxurradas desde o começo do ano.

Temporais que atingiram o estado na terça-feira deixaram várias pistas bloqueadas. Na Tijuca, na altura da Rua José Higino, o guarda-corpo desabou e equipes da prefeitura fecharam uma faixa da pista. Bolsões d’água e pontos de alagamento se formaram em todo o estado fluminense.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) instaurou, no dia 16 de janeiro, uma série de medidas junto ao comitê de chuvas para prestar auxílio às cidades que ainda não tinham planos de emergência ou pedidos de decreto de estado emergencial. A posição de Castro com a situação crítica não surgiu efeito nas localidades afetadas pelas tempestades, que necessitam de ações formais e diretas para mitigar o problema.



De acordo com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, o estado está em Estágio 2, onde há risco de ocorrências de alto impacto devido às chuvas. Oito municípios estão em situação de emergência e continuam sob ameaça de tempestades nas próximas semanas.

Caos na capital mineira

Em Belo Horizonte, as chuvas que atingiram a cidade na noite desta terça-feira causaram estragos, com alagamentos e falta de luz. Em duas horas de tempestade, choveu o equivalente a cerca de 30% do volume esperado para o mês. Diante da situação, a Defesa Civil da capital decretou alerta de risco geológico forte nas Regionais de Pampulha, Oeste, Centro Sul e Leste, e risco geológico moderado nas Regionais Venda Nova e Barreiro e Nordeste até a próxima sexta-feira (26/1).

O Inmet acende o alerta laranja para o perigo de chuvas intensas a partir desta quarta-feira (24/1), que abrange grande parte de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Já o alerta amarelo, de chuvas intensas mas perigo potencial, está sobre o Rio de Janeiro, Aracaju, Ceará, Maranhão, Amapá e Amazonas. O aviso laranja vai até esta sexta-feira (26/1) e o amarelo até esta quinta-feira (25/1).



Medidas governamentais

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome antecipou mais de R$1,4 bilhão do Bolsa Família para municípios em situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que afetam os estados brasileiros. A medida unificou a data de pagamento da bolsa que contempla 2,06 milhões de domicílios dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.



"O presidente Lula, sensível com a situação dos que sofrem com as enchentes, determinou, e nós fizemos a liberação. O objetivo é garantir o recurso em um momento de muita necessidade", afirmou o ministro Wellington Dias.

Em um recorte regional, o Rio de Janeiro recebeu uma antecipação de R$ 696 milhões do programa, direcionado aos municípios em estado de calamidade.