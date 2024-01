Criança de 9 anos é morta a facadas no interior de MG

Uma mulher, de 31 anos, foi presa depois de confessar ter matado uma criança de apenas nove anos, em Aimorés, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O corpo foi encontrado, nessa quarta-feira (24/1), na casa da acusada, escondido embaixo de um tapete na cozinha.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrências, após denúncia anônima, os militares chegaram na residência, onde encontraram muitas marcas de sangue. A mulher chegou a fugir em uma moto, mas foi localizada pela Polícia Militar.

O corpo da menina apresentava várias marcas de perfuração de faca. Aos militares, a mulher disse ter cometido o crime porque a menina praticava bullying contra o filho dela.

A polícia ainda suspeita que a mãe da menina morta também esteja envolvida no assassinato. Procurada pelos policiais, ela foi encontrada coberta de sangue em suas roupas e no corpo, principalmente no pé.

Ambas foram conduzidas à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.