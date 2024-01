Dengue: veja em quais cidades vacinas serão aplicadas

Coletiva de imprensa do Ministério da Saúde nesta quinta (25/1) sobre estratégias para o combate à dengue e distribuição de vacinas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Dezesseis estados e o Distrito Federal serão os primeiros a receber as vacinas contra a dengue, segundo anúncio da ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quinta-feira (25/1). De acordo com o Ministério da Saúde, a escolha dos 152 municípios foi feita baseado na alta transmissão de dengue e maior predominância do sorotipo DENV-2.

Em primeiro momento, o público-alvo da vacinação serão as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue apenas atrás dos idosos, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa.

O Brasil será o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Veja os estados que receberão a vacina:

Acre

Amazonas

Bahia

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Paraíba

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Confira a lista completa de municípios:

Vacina da dengue: Lista dos municípios que vão receber by CorreioBraziliense on Scribd